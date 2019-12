Abfahrtstraining der Damen in Val d'Isere abgesagt

Das für Freitagvormittag geplante Abfahrtstraining der Ski-Damen in Val d'Isere ist witterungsbedingt abgesagt worden. Grund dafür war starker Wind. Dieser hatte schon am vergangenen Wochenende für die Absage des Weltcup-Riesentorlaufs der Herren gesorgt.

Für die am Samstag geplante Damen-Abfahrt schaut der Wetterbericht nach aktuellem Stand besser aus. Die Austragung der Kombination am Sonntag aus Super-G und Slalom dagegen wackelt bedenklich, da für diesen Tag 40 bis 60 Zentimeter Neuschnee angesagt sind - und dazu noch stärkerer Wind als am Freitag.

Wegen der Wetterkapriolen vor einer Woche (Sturmböen auf den Gipfeln von bis zu 219 km/h) und der Wärme seit Sonntag konnten auch die ersten 600 Meter der Originalstrecke nicht mehr entsprechend präpariert werden. "Es ist ein bissl schade, dass wir nicht von ganz oben fahren können", sagt Stephanie Venier, "aber es ist immer noch eine lässige Abfahrt."

Die Tirolerin, die vor zwei Wochen in Lake Louise einen bösen Abflug gezeigt hatte, berichtet immer noch von "gescheiten Schmerzen im Schienbein". Insofern war ein Tag Pause gar nicht so umwillkommen.