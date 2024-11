Mit 35 in Hochform: Skeleton-Ass Flock startet mit 2 Podestplätzen

Im vergangenen Winter hatte es Janine Flock kein einziges Mal auf das Siegespodest geschafft. In der heurigen Saison hält der Skeleton-Star nach den ersten beiden Rennen bereits bei zwei Stockerlplätzen .

Der Tirolerin, die mit 35 Jahren die Grande Dame des Skeletonsports ist, startete fulminant in den neuen Weltcup-Winter:

Auf der Olympiabahn von 2018 in Pyeongchang (Südkorea) raste Janine Flock am Samstag auf den zweiten Platz, im zweiten Rennen am Sonntag belegte sie Rang drei.