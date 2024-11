Skeleton-Ass Janine Flock: Als Grande Dame Richtung Olympia

Oder wenn sich ihr Körper meldet und es nach all den intensiven Wintern wieder irgendwo zwickt und zwackt.

Immer häufiger wird Janine Flock auf schmerzhafte Art vor Augen geführt, wie lange sie nun schon Kopf voraus durch die Eiskanäle flitzt. Etwa wenn sie neuerdings gerne Grande Dame des Skeleton genannt wird, weil sie schon ihre 14. Weltcupsaison in Angriff nimmt.

In den vergangenen zwei Saisonen waren die körperlichen Probleme ein ständiger Begleiter. Die zweifache Gesamtweltcupsiegerin wurde von einem Bandscheibenvorfall und einem Knöchelbruch gebremst, gleich zwei Mal brach sie sich die Nase. „Ich konnte nicht immer so trainieren, wie ich wollte“, sagt Janine Flock.

Der Rücken bleibt das große Handicap der Tirolerin. Zwar hat die routinierte Skeletonpilotin über den Sommer extra sechs Kilo zugelegt, um ihre Rumpfmuskulatur zu stärken, doch die beleidigte Bandscheibe verfolgt Flock auch in dieser Saison.

Die 35-Jährige war beim ersten Testrennen in Pyeongchang, wo in dieser Woche der Weltcup startet, zum Zuschauen verurteilt, im zweiten Bewerb landete die dreifache Europameisterin mit über drei Sekunden Rückstand abgeschlagen an 24. Stelle.

„Nach meiner Rücken-OP hat sich einiges verändert. Ich muss das Gesundheitsmanagement in den Vordergrund stellen“, erklärt Flock.

Sie musste dafür ihren Ehrgeiz zügeln und noch mehr auf ihren Rücken Rücksicht nehmen. „Ich höre viel bewusster auf meinen Körper.“