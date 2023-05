Sieg in der Nervenschlacht: Österreichs Eishockey-Team bleibt erstklassig

Das Spiel begann für Österreich wie befürchtet: Druck, Chancen, doch der Gegner geht in der ersten guten Phase in Führung. Wolf, Haudum und Kollegen waren in der Startphase und bei einem Powerplay nicht zwingend genug. Nach einem Puckverlust hinter dem ungarischen Tor nützten die Ungarn den Raum und bauten nach acht Minuten erstmals Druck auf. Das von Erdely schön herausgespielte 0:1 durch Sofron war die Folge (9.). Ein Schock. Die rund 500 lautstarken ungarischen Fans feierten schon das erste Tor wie den Klassenerhalt.