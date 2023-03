Sieg bei der WM: Nächste Goldmedaille für Anna Gasser

Anna Gasser bleibt die Nummer eins. Österreichs Sportlerin des Jahres ist wieder jene Winter-Athletin, die ihr Können vergoldet.

Die Kärntnerin hat bei der WM in Georgien ihren Paradebewerb im Big Air gewonnen. Die 31-Jährige war bereits nach dem ersten Sprung in Bakuriani in Führung.