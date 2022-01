Sieg auch zum Abschluss des Snowboard-Weltcups in Gastein

Der zweite Renntag beim Weltcup in Bad Gastein hätte nicht besser beginnen können. Schon in der Früh scheinte die Sonne auf die frisch angeschneiten Bergspitzen. Die Veranstalter rund um Rennleiter Franz Weiss konnten sich freuen. Einen Punkt für Österreich gab es also bei dem Weltcup-Stop in Salzburg bereits, bevor die Rennen überhaupt gestartet waren.

Nach dem historischen Vierfach-Erfolg der ÖSV-Herren (Arvid Auner, Benjamin Karl, Alexander Payer und Lukas Mathies) und dem Sieg von Daniela Ulbing beim Parallelslalom am Dienstag gewannen Arvid Auner und Julia Dujmovits am Mittwoch auch den Mixed-Teambewerb vor Russland und Deutschland. Für Olympiasiegerin Dujmovits ist das der erste Weltcupsieg seit 2017.

"Don't stop believin'" spielte es im Zielhang, als Dujmovits über die Linie fuhr. Für die Burgenländerin, die eine - von den Ergebnissen her - durchwachsene Saison hinter sich hat, eine Bestätigung für ihre harte Arbeit. "Ich probiere bei den Weltcup-Rennen immer wieder Dinge aus", verriet sie dem KURIER. Ihr Ziel ist es, bei Olympia in Peking eine gute Leistung zu bringen und den Bewerb zu "genießen".

Ein Versprechen an den Kollegen

Das als Nummer eins gesetzte österreichische Team mit Benjamin Karl und Vortagessiegerin Daniela Ulbing schied wegen eines Torfehlers der Kärntnerin aus, die offenbar im Team für ihren direkten Fahrstil bekannt ist. "Es ist so schnell gegangen, ich hab das gar nicht mitgekriegt", sagte Ulbing im ORF-Interview. Rennpartner Benjamin Karl wusste gleich den Grund: "Dani und Arvid fahren sehr gerade, die Gefahr besteht einfach immer", dass ein Tor nicht korrekt passiert wird. Sie habe ihrem Teamkollegen versprochen, "am Samstag auf der Simonhöhe ein bisschen runder zu fahren".

Ulbing zeigte sich begeistert von dem Event in Gastein, das sie "richtig cool" nennt. Wetter, Piste und Stimmung in der Mannschaft waren hervorragend - was fehlte, waren allerdings die Fans. Wegen der Omikron-Welle gehen die Weltcup-Rennen in Österreich diese Woche ohne Zuschauer über die Bühne.