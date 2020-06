Siebenter Capitals-Sieg in Folge

Die Vienna Capitals bleiben das Maß aller Dinge in der Erste Bank Liga. Die Wiener setzten sich am Sonntag gegen die zuletzt starken Linzer mit 3:2 n.P. (0:1, 1:1, 1:0/1:0) durch und haben nach dem siebenten Sieg in Folge schon fünf Punkte Vorsprung auf Salzburg. Graz verlor Platz zwei nach einem 0:1 in Bozen.

Die Linzer agierten wie gewohnt treffsicher. Mit dem ersten Schuss durch Kozek gingen die Gäste nach 47 Sekunden in Führung. „Das ist nicht ein Start, den du dir wünschst. Ich hätte ihn stoppen können“, sagte Torhüter Matt Zaba selbstkritisch. Aber der Kanadier wusste auch: „Ein guter Tormann konzentriert sich auf die nächsten Aufgaben.“ Und das tat er mit Bravour.