Selbstbewusste Capitals zur Heimpremiere

Eindrucksvoller als das Resultat beim 3:2 in Znaim war am Freitag die Leistung der Vienna Capitals. Das Team von Tom Pokel ließ die sonst spielerisch so starken Gastgeber kaum ins Spiel kommen. Stürmer Rafael Rotter hat vor der Heimpremiere am Sonntag gegen Fehervar mehrere Gründe für den gute Start parat: "Jeder kämpft für den anderen. Das ist das Wichtigste. Es gibt im ganzen Kader niemanden, der sich beklagt. Jeder ist zufrieden mit seiner Rolle."

Besonders der 27-Jährige darf mit seinen Einsätzen in der Champions League und in der EBEL zufrieden sein. Rotter übernimmt dank seiner Stärke am Puck im Powerplay eine sehr dominante Rolle. "In unserer Linie mit Naglich und MacArthur funktioniert es sehr gut. Die Scheibe läuft gut und wir bringen viele Schüsse aufs Tor. Ich fühle mich pudelwohl." Aber auch die Einserlinie der Caps mit Watkins, Ferland und Foucault ist immer gefährlich. Dass die Wiener den Znaimern den Spielaufbau so schwer machen konnten, liegt für Rotter an der Spielanlage der Caps: "Wir spielen ein sehr aggressives System, wenn der Gegner am Puck ist. Dabei ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig vertrauen und sehr viel eislaufen."

Gegen Fehervar erwartet Rotter ein ähnliches Spiel wie gegen Znaim: "Aber wenn wir nicht alles geben, wird es nichts zu holen geben." Eine Einstellung, die Trainer Pokel gefallen wird. Der Bozner Meistermacher lobt und warnt: "Wir spielen sehr ruhig und konzentriert. Die einzige Gefahr ist, dass wir uns zu sicher werden."