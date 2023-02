Schwedischer Biathlet hatte eine Schraube locker - drei Fehlschüsse

Ein technischer Mangel am Gewehr von Olympiasieger Sebastian Samuelsson hat der schwedischen Mixed-Staffel zum Auftakt der Biathlon-WM in Oberhof eine mögliche Medaille gekostet. „Nach dem Rennen wurde festgestellt, dass die Schrauben, die das Gewehr am Schaft halten, locker waren“, schrieb der 25-Jährige bei Instagram.