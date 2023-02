Körperliche Probleme: Biathlon-WM ohne Felix Leitner

Die Biathlon-WM in Oberhof findet ohne Felix Leitner statt: Der Tiroler, der zuletzt bei der EM in Lenzerheide (SUI) im Einsatz war, hat nach wie vor mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Statt um WM-Plätze geht es für den 26-Jährigen nun darum, im Training wieder zur Form für das dritte Weltcup-Trimester zu finden.



„Leider muss Felix Leitner aufgrund von immer wiederkehrenden körperlichen Problemen auf einen WM-Start verzichten. Mit einem individuellen Trainingsblock haben wir bis zuletzt versucht, ihn optimal auf die WM vorzubereiten, doch letztendlich kamen wir gemeinsam zu dem Schluss, dass die Wettkämpfe in Oberhof für ihn noch zu früh kommen", sagte ÖSV-Cheftrainer Vegard Bitnes.