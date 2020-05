Schröcksnadel: "Bin kein stolzer Mensch“

Was heißt stur? Innerhalb des Verbandes bin ich sicher nicht stur. Aber sobald es darum geht, den Verband nach außen zu vertreten, sicherlich. Ich kann ja nicht jeden Tag was anderes sagen. Man muss als Verband berechenbar sein, sonst hätten wir bald einen Wirbel. Und nachdem ich einer bin, der nie umfällt, ist innerhalb des Verbandes eine große Verlässlichkeit da.

Würden Sie denn gerne mit einem Peter Schröcksnadel am Tisch sitzen und Verhandlungen führen?

Sogar liebend gerne. Weil dann bestimmt eine gute Lösung rauskommen würde. Da würde ich nämlich wissen, wo ich dran bin. Was ich gar nicht mag: Mit Leuten verhandeln, die dann weggehen und ganz was anderes machen als das, was ausgemacht ist.

Wieso ist jemand wie Sie eigentlich nie in der Politik gelandet?

Anfragen hat es schon einige gegeben. Aber Politik? Nein, das hat mich nie interessiert, dort was zu machen.

Weil Sie möglicherweise zu wenig diplomatisch wären?

Ich glaube sehr wohl, dass es in der Politik heute gefragt wäre, wenn man die Dinge klar ansprechen würde. Aber was soll ich in der Politik? Meine Welt ist der Sport und nicht das Parlament. Ich stehe lieber auf der Skipiste.

Verstehen Sie sich deshalb so gut mit den Sportlern, weil Sie selbst noch so aktiv sind?

Ganz bestimmt. Die Athleten wissen: Ich kapier’ das Geschäft. Es ist nicht so, dass bei uns Entscheidungen fallen, wo keiner weiß, warum sie eigentlich getroffen worden sind. Ich kann die Probleme nachvollziehen, nicht nur im Skifahren. Wenn du das nicht kannst, dann bist du abgehoben und die Athleten sagen sofort: ‚Was will der eigentlich, der versteht ja eh nichts.‘

Es fällt auf, dass Sie immer hinter Ihren Sportlern stehen.

Mich mobilisiert es, wenn Leute schlecht behandelt werden. Da kommt der Gerechtigkeitsfanatiker in mir durch. Wenn ich in der Lage bin, aus meiner Position heraus etwas zu ändern und zu helfen, motiviert mich das. Ich hasse nichts mehr als Ungerechtigkeit. Mit der zweiten Wange habe ich es nicht so. Ich halte die nicht hin, da haue ich lieber zurück.

Haben Sie deshalb 2006 nach der Turiner Olympia-Affäre Ihren Sportdirektor Markus Gandler so verteidigt und ihm die besten Anwälte beschafft?

Der Skandal war ja nicht, dass wir gedopt haben, sondern dass das alles nur inszeniert war. Es wäre damals das Einfachste gewesen, einen Schuldigen zu präsentieren, ihn hinauszuwerfen und zu sagen: Der Fall ist erledigt. Aber so was gibt es bei uns im Verband nicht. Bei uns fliegt auch kein Trainer sofort raus, wenn er keinen Erfolg hat.

Sie sind nun auch schon mehr als 20 Jahre im Amt. Wie schwer wird’s Ihr Nachfolger haben?

Wenn’s ein Guter ist, wird er es überhaupt nicht schwer haben. Und eines können Sie mir glauben: Wir werden einen Guten suchen. Aber es ist sicher nicht so einfach, einen zu finden, der finanziell unabhängig ist und vor allem dann auch noch die Zeit hat, um den Verband zu führen.

Die Zeit?

Ich mach’ 60 bis 70 Stunden die Woche. So einen Verband wie unseren kannst du nicht einfach nebenbei führen. Du kannst es auch nicht machen, um bekannt zu werden. Das wäre total verkehrt. Du musst es machen, weil es dir taugt. Bis Sotschi 2014 bin ich auf jeden Fall noch da. Und mein Nachfolger wird sich auch nicht so schwertun. Es ist alles da: Geld ist da, der Verband funktioniert. Und es sollte sich auch noch ausgehen, dass wir ein neues Verbandsgebäude hinstellen.

Peter Schröcksnadel (*30. Juli 1941 in Innsbruck) leitet seit 1990 die Geschicke des Österreichischen Skiverbandes. In seiner Ära wurde der ÖSV zum erfolgreichsten Verband des Landes, der Jahresetat stieg auf 40 Mio. Euro. Er ist ein begnadeter Skifahrer und startet bei der Senioren-WM.

Der Innsbrucker ist mit seinen Firmen Sitour und Feratel im Ski-Tourismus engagiert. Zudem besitzt und betreibt Schröcksnadel zahlreiche Skigebiete (Patscherkofel, Ötscher, Hinterstoder) und die Skisprungschanze auf dem Bergisel.