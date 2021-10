Schock vor dem Ski-Auftakt: ÖSV-Talent schwer verletzt

Die neue Saison hat noch nicht einmal begonnen, da gibt auch schon die erste Schock-Nachricht für den ÖSV. Nachwuchshoffnung Lisa Hörhager hat sich im Riesentorlauftraining in Sölden schwer am Knie verletzt und fällt für die komplette Saison aus. Bei einer MRT-Untersuchung wurde ein vorderer Kreuzbandriss, ein Außen- und Innenmeniskuseinriss sowie ein Einriss der Patellasehne festgestellt, die 20-jährige Tirolerin wurde bereits in der Uniklinik Innsbruck operiert.

Der Weltcup-Auftakt findet am 23. und 24. Oktober traditionell am Rettenbach-Gletscher hoch über Sölden statt.