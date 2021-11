Schock für Rodel-Ass Thomas Steu: Zwangspause nach Sturz

Denn der 27-Jährige weiß aus leidvoller Erfahrung, wie folgenschwer ein Sturz im Rodeln ausgehen kann. Im Jänner 2020 hatte Steu einen Schien- und Wadenbeinbruch erlitten, sein Unterschenkel musste daraufhin mit 25 Schrauben und zwei Platten fixiert werden.

Diesmal muss der amtierende Gesamtweltcupsieger zwar auch eine Zwangspause einlegen, doch bei guter Heilung sollte ein Comeback in vier Wochen möglich sein. Die Olympischen Spiele im Februar in Peking sind somit nicht in Gefahr. Steu wird so schnell als möglich von Russland nach Innsbruck zurückkehren und sich in Behandlung von Teamarzt Stefan Neuhüttler begeben.

"Natürlich ist eine Verletzung zehn Wochen vor Beginn der Winterspiele nicht förderlich, aber Raunzen wird nicht weiterhelfen."