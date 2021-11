Historisch: Erster Sieg einer österreichischen Rodlerin seit 1997

Beim Sieg von Tagwerker war Madeleine Egle noch nicht einmal geboren. Die 23-jährige Tirolerin gilt schon seit Jahren als große heimische Rodel-Hoffnung. Mit ihren 1,84 Metern bringt sie eine perfekte Statur mit und ist vor allem am Start eine Klasse für sich. Dazu besitzt Egle auch viel Fahrgefühl, wie sie nicht zuletzt am Sonntag auf der anspruchsvollen Bahn in Yanqing bewies.

Bereits nach dem ersten Lauf war die Tirolerin in Führung gelegen, allerdings lag die erste Verfolgerin, die Deutsche Julia Taubitz, nur sieben Tausendstelsekunden zurück. Im Gegensatz zu Taubitz, der im zweiten Lauf ein Fehler unterlief, präsentierte sich Madeleine Egle souverän und nervenstark und hatte schließlich eine Zehntelsekunde Vorsprung auf die Deutsche.