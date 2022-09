Schock für die Ski-Welt: Svindal macht Krebserkrankung öffentlich

Schnelle Operation

Bei Svindal waren Tests, Scans und die Operation seien sehr schnell gegangen. „Und schon nach der ersten Woche wusste ich, dass die Prognosen sehr gut aussahen“, schrieb Svindal. Das alles habe er der ersten Entscheidung zu verdanken, gleich nach seinem Verdacht zum Arzt zu gehen. Er sei „sehr dankbar für das öffentliche Gesundheitssystem in Norwegen“. Über weitere Behandlungen oder eine Rehabilitation machte Svindal keine Angaben.

Der Norweger hatte 2019 mit Silber in der Abfahrt bei den Weltmeisterschaften im schwedischen Are seine Laufbahn beendet. Bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver hatte Svindal Gold im Super-G gewonnen, acht später im südkoreanischen Pyeongchang in der Abfahrt. Zudem war der Speed-Spezialist fünfmal Weltmeister und gewann zweimal den Gesamt-Weltcup.