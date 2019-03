Schlimme Diagnose: Kreuzbandriss bei Cornelia Hütter

Ein Kreuzbandriss bedeutet in der Regel eine Pause von sechs Monaten. Damit wird Hütter auch wichtige Teile des Aufbautrainings für die kommende Saison verpassen.

Es ist die dritte länger Pause aufgrund von Verletzungen innerhalb weniger Monate.Zunächst hatte sie ab Mitte Dezember wegen einer Knorpelfraktur an der rechten Oberschenkelrolle mehrere Wochen aussetzen müssen. Zum zweiten Mal musste Hütter dann nach der Abfahrt in Garmisch pausieren, wo sie sich bei einem Sturz einen Innenbandeinriss im rechten Knie sowie einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen hatte. Deswegen verpasste sie auch die WM in Åre.