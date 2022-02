Schlierenzauer löste das Ticket für die Olympischen Spiele in China

Beim Namen Schlierenzauer wird man sofort hellhörig. Jeder verbindet diesen Namen mit dem Skisprung-Rekordhalter im Weltcup, der jahrelang die Lufthoheit im Skispringen hatte, die Schlagzeilen beherrschte und auch regelmäßiger Teilnehmer bei Olympischen Winterspielen war (2010, 2014, 2018).

Gregor Schlierenzauer hat im Herbst seine Karriere beendet und verfolgt die Winterspiele in Peking als Experte für das ZDF. Trotzdem scheint der Name Schlierenzauer im österreichischen Olympia-Aufgebot auf: Lukas Schlierenzauer, der jüngere Bruder des Skisprungstars, gehört dem Trainerstab der österreichischen Kunstbahnrodler an.