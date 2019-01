Schlierenzauer beim Comeback im Kontinentalcup Neunter

Bei seinem ersten Antreten nach mehrwöchiger Wettkampfpause konnte sich Gregor Schlierenzauer noch nicht wie erhofft im Spitzenfeld klassieren. Der Rekordspringer im Weltcup (53 Siege) startete in der zweiten Leistungsstufe beim Kontinentalcup in Bischofshofen und belegte dabei den neunten Rang. Damit war der 29-Jährige nur der viertbeste Österreicher.

Der Sieg ging an den weltcuperprobten Tiroler Clemens Aigner. Für seinen Finalsprung auf 138 Meter erhielt der 25-Jährige sogar einmal die Höchstnote 20,0. Sein Landsmann Clemens Leitner landete auf Rang fünf, Ulrich Wohlgenannt wurde unmittelbar vor Schlierenzauer Achter. Am Abend findet in Bischofshofen ein zweiter Wettkampf statt.