Schicksalsschlag: Olympiasiegerin trauert um ihren Ehemann

50 Weltcuprennen hat Justyna Kowalczyk gewonnen. Ihre erste olympische (Bronze)Medaille holte die Polin 2006 in Turin, es folgten Gold, Silber und Bronze 2010 in Vancouver und noch einmal Gold 2014 in Sotschi.

Nun trauert die 40-Jährige um ihren Ehemann, wie mehrere Medien berichten. Dieser wurde in dieser Woche beim Klettern in der Schweiz von einer Lawine erfasst. Er konnte nur noch tot geborgen werden.