Japanischer Sieg beim Chaosspringen in Willingen

Bei st├╝rmischem Wind und str├Âmendem Regen strauchelten zahlreiche Stars. So landete der deutsche Weltcupleader Karl Geiger abgeschlagen auf dem 20. Rang, sein deutscher Mannschaftskollege Markus Eisenbichler sammelte beim Heimspringen als 30. gerade noch ein Weltcupp├╝nktchen. Und der Slowene Anze Lanisek, Gewinner eines Saisonspringens und am Freitag Mitglied des siegreichen slowenischen Quartetts im Mixed-Teambewerb, kam erst gar nicht in die Punkter├Ąnge.