RTL in Beaver Creek: Premierensieg und eine ÖSV-Abfuhr

Wie es um den Riesenslalom im österreichischen Herren-Team steht, ließ sich am Sonntag an der Startliste für das Rennen in Beaver Creek ablesen: Niemand in der ersten Startgruppe, niemand in der zweiten – und mit Nummer 16 kam einer, der seit seinem Kreuzbandriss im vergangenen Februar erst einen (Slalom-)Weltcup in den Beinen hat: Marco Schwarz. Neben dem dreifachen WM-Medaillengewinner startete nur noch Stefan Brennsteiner in den Top 30.

Das Problem ist freilich kein neues, die Erfolge von Marcel Hirscher haben die Lücken lange Zeit überdeckt. Dass Manuel Feller – laut FIS-Punkteliste als 14. aktuell bester Österreicher – wegen seines Bandscheibenvorfalls passen musste, macht die Situation nicht besser.

Der Tiroler, der vermutlich um eine Operation herumkommen wird, war der Letzte in Rot-Weiß-Rot, der es auf ein Riesenslalom-Podest geschafft hat und nicht Hirscher heißt – als Zweiter am 28. Jänner 2018 in Garmisch-Partenkirchen. Davor war Philipp Schörghofer am 7. Jänner 2017 in Adelboden Dritter.