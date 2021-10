Roswitha Stadlober an der ÖSV-Spitze wird am Freitag Realität

Im Österreichischen Ski-Verband (ÖSV) vollzieht sich mit der am Freitag erfolgenden Kür von Roswitha Stadlober zur ersten Präsidentin nichts weniger als eine Revolution. Die 58-jährige Salzburgerin wird den erfolgreichen und mächtigen Wintersportapparat gemeinsam mit Ex-Abfahrer Patrick Ortlieb (54) als Finanzchef und dem für die operative Führung zuständigen Neo-Generalsekretär Christian Scherer (36) leiten.

Darauf einigte sich die ÖSV-Präsidentenkonferenz am Mittwoch nach intensiven Verhandlungen, in denen eine Kampfabstimmung gegen den von der einflussreichen Achse Tirol/Vorarlberg präferierten Ortlieb vermieden wurde. Demnach werden die designierte Verbandschefin und ihre beiden Vorstandskollegen am Freitagnachmittag erneut in Anif bei einer außerordentlichen Länderkonferenz bis Sommer 2024 gewählt. Ursprünglich stand nach dem Rückzug von Kurzzeitamtsinhaber Karl Schmidhofer auch die Variante einer Übergangslösung von Stadlober als Interimspräsidentin bis zum kommenden Frühsommer im Raum. Als Lehre aus den jüngsten, durchaus auch imageschädigenden Turbulenzen sorgte man diesmal in einer Marathonsitzung aber gleich für Klarheit.