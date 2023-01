Rodler Jonas Müller verpasst nach Horrorsturz EM

Der völlig verpatzte Rodel-Weltcup in Sigulda liegt Österreichs Rodlern noch im Magen, doch viel Zeit zur Aufarbeitung bleibt nicht. Schon am Wochenende steht am gleichen Schauplatz die EM im Rahmen des nächsten Weltcups auf dem Plan, schon zwei Wochen darauf gibt es die WM in Oberhof in Deutschland. Nach seinem Horrorsturz samt zerstörter Rodel bei der EM fehlen wird Jonas Müller, ebenso wie die gesundheitlich angeschlagene Hannah Prock.