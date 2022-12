Acht Siege in zwei Tagen: Österreichs Rodler schreiben Geschichte

Erster Vierfachsieg seit 1999

Einmal war es Österreich in der Weltcupgeschichte schon gelungen, bei den Männern einen Vierfachsieg zu feiern. 1999 in St. Moritz. Damals siegte Markus Prock, heute ÖRV-Sportdirektor vor Rainer Margreiter und Gerhard Gleirscher, der Vater von Nico und David, die am Sonntag gleich zweifach in den Top 4 vertreten waren. "Jetzt sind wir sogar doppelt beteiligt, das ist mega", freute sich David Gleirscher. Ein vierter Platz, der ihn nicht schmerzte.

Der Olympiasieger sprach vom "besondersten vierten Platz". "Es ist ein unglaubliches Ergebnis. Ich habe gestern schon nach dem Doppelrennen gesagt, dass wir Herren eigentlich heute nur verlieren können, wenn die eins bis drei werden, aber jetzt haben wir es noch einmal getoppt, das ist ein Wahnsinn."