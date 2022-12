Premieren-Triumph: Rodlerinnen Egle und Kipp jubeln zum Auftakt

Die Österreicherinnen Selina Egle/Lara Kipp haben am Samstag in Innsbruck-Igls beim Auftakt des Kunstrodel-Weltcups die Premiere im Frauen-Doppelsitzer gewonnen. Das ÖRV-Duo triumphierte nach zwei Laufbestzeiten 0,176 Sek. vor den Deutschen Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal. Dritte wurden die Italienerinnen Andra Vötter/Marion Oberhofer (+0,233). Elf Schlitten waren am Start, der Bewerb wird 2026 seine Olympia-Premiere geben.