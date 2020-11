Rodeln: Österreich im Igls-Teamsprint Zweiter hinter Deutschland

Österreichs Kunstbahnrodler haben sich beim Weltcup-Auftakt in Innsbruck am Sonntag im Staffelbewerb Rang zwei hinter Deutschland gesichert. Madeleine Egle, die zuvor im Frauenrennen Platz fünf belegt hatte, Jonas Müller und die am Samstag siegreichen Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller klassierten sich 0,030 Sekunden hinter Schwarz-Rot-Gold und hatten ihrerseits 0,121 Sek. Vorsprung auf die drittplatzierten Russen.

Zum Abschluss des Wochenendes standen ab 14.00 Uhr noch die Sprint-Rennen am Programm.