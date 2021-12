Rodeln: Egle in Innsbruck nur knapp geschlagen

Madeleine Egle hat beim Kunstbahn-Rodel-Weltcup in Igls Rang zwei erreicht. Die zur Halbzeit führende Tirolerin musste sich am Sonntag nur der Deutschen Julia Taubitz geschlagen geben, ihr Rückstand auf die Gesamtweltcup-Führende betrug lediglich 0,012 Sekunden. Egles Landsfrau Lisa Schulte wurde unmittelbar vor Hannah Prock Neunte, Selina Egle landete an der 13. Stelle.