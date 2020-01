Rodeln: David Gleirscher in Sigulda Weltcup-Dritter

David Gleirscher hat am Sonntag im Rodel-Weltcuprennen in Sigulda als bester Österreicher den dritten Rang belegt. Der Olympiasieger verbesserte sich in einem verrückten Bewerb von der zehnten Stelle zu seinem zweiten Saison-Podestplatz. Der Sieger von Altenberg hatte nur 22 Tausendstel Rückstand auf den Deutschen Johannes Ludwig. Gleirscher ist im Weltcup Gesamt-Fünfter.

Ludwig, der 21. des ersten Laufs, raste zu seinem ersten Saisonerfolg, 0,017 Sekunden vor Roman Repilow. Der Russe baute seine Gesamtführung aus. Die Bahn wurde bei Nieseln im Verlauf der beiden Läufe immer langsamer. So waren die Besten des Weltcups im ersten Lauf chancenlos, die Schnellsten des ersten Durchgangs fielen im Finale durchwegs zurück. Bei Nico Gleirscher war es aber eigenes Verschulden. Der Vierte des ersten Laufs kam in der Entscheidung zu Sturz.