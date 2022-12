Riesentorlauf in Alta Badia: Odermatt führt, Schwarz auf Rang fünf

Bester Österreicher ist zur Halbzeit Marco Schwarz. Der Kärntner, der am Sonntag mit Rang sechs sein bestes Weltcup-Ergebnis im Riesentorlauf eingestellt hatte, liegt an fünfter Stelle. Sein Rückstand auf Marco Odermatt beträgt 1,59 Sekunden. Der verkühlte Stefan Brennsteiner fuhr auf Platz neun (+2,30 Sekunden), Raphael Haaser erreichte Rang 13 (+3,07).

Feller & Braathen out

Kein guter Boden war die Gran Risa für Manuel Feller. Am Sonntag hatte es für den Tiroler nach fehlerhaften Fahrten nur zu Rang 13 gereicht, am Montag kam der 30-Jährige nach einer guten Zwischenzeit gar nicht ins Ziel. Auch Lucas Braathen, der norwegische Sieger des ersten Riesentorlaufs in Alta Badia, schied im ersten Durchgang aus.