Riesentorlauf-Hoffnung Brennsteiner: "Ich habe nicht mehr ewig Zeit"

Jeder könnte es verstehen, wenn der Salzburger vom Skisport langsam genug hat. Keiner würde es ihm verübeln, wenn er seine Skier ins Eck stellen würde. Aber Stefan Brennsteiner will sich nicht in die Knie zwingen lassen, vor allem will er seine Laufbahn nicht so beenden. Immerhin attestieren ihm die Trainer einen der schnellsten Riesentorlauf-Schwünge im gesamten Zirkus. Das wurde augenscheinlich bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang (2018), als Brennsteiner auf dem Weg zu einer Medaille stürzte - und sich zum wiederholten Mal das Kreuzbandriss riss.

"Dann hab' ich da nichts mehr verloren"

So schmerzhaft diese Erfahrung in Südkorea für den Salzburger auch war, so wichtig ist sie heute noch für das Stehaufmännchen. Weil er damals in Pyeongchang das Aha-Erlebnis hatte, das Tempo der allerbesten Riesentorläufer mithalten zu können. "Das ist ein Mitgrund, warum ich überhaupt noch fahre", sagt das Stehaufmännchen. "Wenn ich nicht das Wissen hätte, dass ich schnell bin, dann wäre ich mit 29 fehl am Platz. Dann hab' ich da nichts mehr verloren."