Es war abzusehen, dass Mikaela Shiffrin den sechsten Rang im ersten Riesenslalom von Kranjska Gora nicht auf sich sitzen lassen würde. Nach disziplinübergreifend fünf Siegen in Serie war sich die 27-jährige aus Colorado am Samstag selbst ein Rätsel, eingehende Analyse und eine kalte, klare Nacht im Dreiländereck Slowenien–Österreich–Italien brachten die 81-fache Siegerin von Weltcuprennen wieder zurück in die Erfolgsspur.

Hart gefroren war die Piste Podkoren 3 am Sonntagmorgen, und Mikaela Shiffrin presste mit Startnummer eins in 55,30 Sekunden zu Tal. Das bedeutet bei Halbzeit 0,24 Sekunden Vorsprung auf die Italienerin Federica Brignone und 0,39 auf die kanadische Samstag-Siegerin Valérie Grenier. Bereits 0,73 Sekunden Rückstand handelte sich Marta Bassino ein, die italienische Führende im Riesenslalom-Weltcup liegt damit an vierter Stelle.

„Ich habe mich auf den Skiern wesentlich besser gefühlt als am Samstag“, sagte Shiffrin, „sehr aggressiv, sehr aktiv. Ich habe am Samstag noch sehr viel Video geschaut und versucht, meinen Zugang zum Fahren etwa anders zu sehen. Es war eine Frage der mentalen Einstellung.“