Riesenslalom im Lenzerheide: Worley siegt, Liensberger Sechste

So wird es schwierig mit der Titelverteidigung im Gesamtweltcups: Petra Vlhova schied bereits im ersten Lauf des Riesenslaloms von Lenzerheide aus und warf damit die Chance weg, ihre Rivalin Mikaela Shiffrin zu distanzieren. Für die Slowakin war das Wochenende in der Schweiz keine Reise wert, nachdem sie sich im Super-G am Samstag mit Platz 18 hatte begnügen müssen. Schwacher Trost: Die Amerikanerin musste sich mit Platz vier begnügen.

Weitaus mehr Freude hatte Tessa Worley: Die 32-jährige Französin feierte den 16. Sieg ihrer Karriere, den zweiten in dieser Saison, und ließ die Italienerin Federica Brignone (+0,29) und die schwedische Olympiasiegerin Sara Hector (+0,31) hinter sich.