Rad-Artist Fabio Wibmer auf der Streif: "Das ist echt gestört"

Fabio Wibmer ist der größte österreichische YouTube-Star. Der Rad-Künstler begeistert mit seinen Clips die Massen und hat schon mit seinen Trick-Filmen mehr als eine Milliarde Aufrufe. Ein Lebenstraum des 28-jährigen Osttirolers war eine Fahrt über die Streif.

Im Rahmen der Hahnenkammrennen setzte Fabio Wibmer seine Idee in die Tat um - auf spektakuläre Weise. Bei der Mausefalle hatte er einen Luftstand von 14 Metern, bei der Steilhang-Ausfahrt fuhr er über die Bande ("meine Referenz an Bode Miller"), im Zielschuss wurde er mit 107 km/h gemessen. "So schnell bin ich noch nie gefahren."