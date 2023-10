Pünktlich zum Weltcupauftakt: Neuschnee am Gletscher in Sölden

Was war in den vergangenen Tagen nicht alles zu hören gewesen: Der Weltcupauftakt in Sölden sei viel zu früh, kritisierten die einen. Andere monierten, dass die Bilder von Geröllhalden am Gletscher keine Werbung für das Skifahren seien.

Einen Tag vor dem Saisonstart mit dem Frauen-Riesentorlauf am Samstag kam nun der Schnee ins Ötztal. Der Rettenbachferner präsentiert sich winterlich, die kritisierten Geröllhalden sind angezuckert. Den beiden Rennen am Wochenende steht nichts mehr im Wege.