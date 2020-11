Positive Schneekontrolle: Skirennen in Zürs sind gesichert

Zumindest von der Schneelage her steht den beiden Parallel-Riesentorläufen am 26. (Damen) und 27. (Herren) November in Lech/Zürs nichts mehr im Wege. Nach der von den FIS-Renndirektoren Peter Gerdol und Markus Mayr durchgeführten Schneekontrolle am Dienstag wurde der Alpinski-Weltcup offiziell bestätigt.