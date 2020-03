Positive Nachrichten aus der Eishockey-Liga

Echtes Logo

So nebenbei wurden den Klubs auch Varianten des neuen Erscheinungsbildes der Liga vorgestellt. Ab kommender Saison erhält die Liga ein echtes Logo, in das der Sponsor integriert wird und nicht wie bisher umgekehrt.

Unterdessen hatten die Manager alle Hände voll zu tun, um die Reisen ihrer Legionäre in deren Heimat zu organisieren. Vor allem die US-Bürger, die Probleme bei der Einreise aus Europa kommend befürchteten, wollten sofort heim. Die Legionäre der Vienna Capitals reisen zwischen Samstag und Dienstag ab. Trainer Dave Cameron wollte wegen des Klimas erst später in seine noch kalte kanadische Heimat ( Prince Edward Island) fliegen, steigt aber auch schon am Samstag in den Flieger. Genauso wie Salzburgs amerikanischer Coach Matt McIlvane.