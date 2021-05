Abfahrt, Super-G, Riesentorlauf, Slalom – geht es nach FIS-Renndirektor Markus Waldner und den Cheftrainern der großen Skinationen, dann wird sich der kommende Weltcupwinter auf diese vier Disziplinen beschränken. In dem provisorischen Weltcupkalender, der erst noch beim FIS-Kongress im Juni abgesegnet werden muss, scheinen keine Parallelrennen und keine Kombinationen mehr auf.

Schon seit Jahren stehen diese beiden Bewerbe in der Kritik, es ist kein Geheimnis, dass gerade die Parallelrennen bei Athleten wie Betreuern auf wenig Gegenliebe stoßen.Die Ski-WM in Cortina bestätigte alle nur in ihrer Grundskepsis. Die Premiere der Parallelrennen verkam zur Farce, weil einer der beiden Kurse augenscheinlich deutlich langsamer war.