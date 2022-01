Vlhova führt beim Slalom in Zagreb, ÖSV-Ass Liensberger Fünfte

Eines ist klar: Den Titel „schmutzigster Slalom seit Jahren“ hat sich das Frauen-Rennen auf dem Zagreber Hausberg Sljeme schon einmal verdient. Nicht nur, dass exakt zwei Kunstschneebänder den ansonsten braunen Bärenberg zieren (Renn- und Einfahrpiste), es hat auch der Wind der letzten Tage ganze Arbeit geleistet und jede Menge Laub auf die Piste geblasen.

Immerhin haben die Kroaten es im Gegensatz zu ihren slowenischen Kollegen in Maribor geschafft, dass überhaupt eine rennfertige Unterlage erzeugt werden konnte, der Höhenlage sei Dank. Und somit konnte die mittlerweile schon traditionelle Snow Queen Trophy auch an diesem Dienstag wieder ausgefahren werden. Wie meist am Sljeme freilich auf gesalzener und gewässerter Piste.

Beste bei Halbzeit ist wenig überraschend die Slowakin Petra Vlhova, die drei der bislang vier Slaloms in diesem Winter gewonnen hat, nur in Killington musste sie Mikaela Shiffrin den Vortritt lassen. Die Amerikanerin hatte im ersten Rennen nach ihrer Corona-Infektion ihre liebe Mühe mit Position und Kraft, verfiel im steilen Zielhang mehrfach in ungewohnte Rücklage und kassierte 0,64 Sekunden Rückstand – das reichte aber immer noch für Platz 2 vor der Schweizerin Wendy Holdener (+0,81).