Schröcksnadels langer Schatten: Warum es mit Walchhofer weiter spießt

Mehr als drei Jahrzehnte lang galt beim Österreichischen Skiverband das Credo: Sein Wille geschehe. Langzeitpräsident Peter Schröcksnadel hatte das uneingeschränkte Sagen und bestimmte, wo’s und wie’s beim ÖSV lang geht. Und so verwundert es nicht, dass der Tiroler auch in den letzten Wochen seiner langen Amtszeit noch munter die Fäden zieht und bei seiner Nachfolge ein Wörtchen mitreden will. Auch wenn er öffentlich stets beteuert, dass dies Sache der Landespräsidenten sei.