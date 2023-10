Paukenschlag in Sölden: Ski-Popstar beendet mit 23 die Karriere

Bunt lackierte Fingernägel, coole Outfits, nie um einen flotten Spruch verlegen, und obendrein auch noch megaerfolgreich - Lucas Braathen ist unbestritten der Popstar des Ski-Weltcups.

Mit 23 Jahren verlässt der Norweger nun völlig überraschend die Bühne. In einer kurz anberaumten Pressekonferenz gab Braathen am Freitag in Sölden den Rücktritt bekannt. "Ich bin fertig."