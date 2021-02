Liensberger holt 100. Gold für ÖSV bei Ski-Weltmeisterschaften

Nach drei Mal Gold für die Herren haben am Dienstag auch Österreichs Ski-Damen nachgezogen und ihre erste Medaille bei der WM in Cortina d'Ampezzo ergattert. Katharina Liensberger holte bei der WM-Premiere des Parallelbewerbs ex aequo Gold. Dass die Medaille nicht in Silber, sondern in Gold erstrahlt - dem 100. für den ÖSV bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften - erfuhr die Vorarlbergerin kurioserweise erst Minuten nach dem Rennen.

Die 23-jährige Vorarlbergerin war im Finale zeitgleich mit ihrer Gegnerin Marta Bassino ins Ziel gekommen. In diesem Bewerb zählt in solchen Fällen normalerweise die bessere Zeit im zweiten Lauf und diese hatte die Italienerin. Im Finale allerdings gibt es ex-aequo-Platzierungen. Während die Fahrerinnen Interviews führten, gab die FIS bekannt, dass es für beide Gold gibt.

Im "kleinen Finale" setzte sich die Französin Tessa Worley klar gegen die US-Amerikanerin Paula Moltzan durch und holte somit Bronze.

Bei den Herren ging Gold an den Franzosen Mathieu Faivre, Silber holte sich der Kroate Filip Zubcic, Bronze der Schweizer Loic Meillard.