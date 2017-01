Para-Ski-WM: Lösch und Salcher holen Super-G-Gold

Die rot-weiß-roten Festspiele bei der Para-Ski-WM in Tarvis gehen weiter: Wie schon am Mittwoch gab es auch am Donnerstag zwei Medaillen zu bejubeln - diesmal glänzen sie beide in Gold. Neben Markus Salcher, der sich schon am Vortag zum Abfahrtsweltmeister gekrönt hatte, holte auch Claudia Lösch im Super-G die Goldmedaille. Lösch war in der Abfahrt am Mittwoch Zweite geworden.

Salcher setzte sich im Super-G knapp durch: 0,21 Sekunden Rückstand hatte Silbermedaillengewinner Arthur Bauchet im Ziel. Dritter wurde mit 0,77 Sekunden Rückstand auf Salcher der Niederländer Jeffrey Stuut.

Lösch hatte im Ziel 0,45 Sekunden Vorsprung auf die Abfahrtsweltmeisterin Anna Schaffelhuber aus Deutschland. Bronze ging wie bereits gestern an Momoka Muraoka aus Japan mit einem Rückstand von 4,46 Sekunden.