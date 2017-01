Para-Ski-WM: Goldener Start für Österreich

Erfolgreicher Auftakt für die österreichische Delegation bei der Para-Ski-WM in Tarvis. Im Abfahrtsbewerb gab es für Österreichs Behindertensportler gleich zwei Medaillen zu bejubeln. Markus Salcher sicherte sich bei den Herren in der Stehend-Klasse die Goldmedaille. Salcher distanzierte den Kanadier Kirk Schornstein um 1,62 Sekunden, auf Bronzemedaillen-Gewinner Jeffrey Stuut aus den Niederlanden hatte Salcher 1,78 Sekunden Vorsprung.

Über eine Silbermedaille freuen durfte sich Claudia Lösch: In der Sitzend-Klasse holte sich die zweifache Paralympics-Siegerin von 2010 den zweiten Rang in der Abfahrt, auf die Goldmedaille fehlten ihr nur 23 Hundertstelsekunden. Rang drei und damit Bronze ging mit deutlichem Rückstand an Momoka Muraoka aus Japan. Bei den sitzenden Herren schied der Tiroler Roman Rabl aus.