Olympiasieger Morgenstern wagte sich wieder über die Sprungschanze

"Ich bin bereit für's Finale", schrieb Thomas Morgenstern vor dem vierten Tourneespringen in Bischofshofen und stellte auf humoristische Art unter Beweis, dass er das Skispringen nicht verlernt hat und dieser Sport immer noch seine große Leidenschaft ist.

Der Kärntner, der 2011 die Tournee gewinnen konnte, baute daheim im Garten eine kleine Sprungschanze, er zwängte sich in den Sprunganzug, und ging dann noch einmal in die Luft. Natürlich setzte er den Sprung stilsicher mit einem eleganten Telemark und jubelte dann in bekannter Manier in die Kamera.

Aber sehen Sie selbst.