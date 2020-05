Olympiasieger im Kindergarten

Es gibt Tage, an denen benehmen sich Andreas und Wolfgang Linger wie Kinder. Da vergessen die Tiroler Brüder, dass sie Doppelolympiasieger und überhaupt die besten Doppelsitzer der Gegenwart sind und lernen ihr Rodel-Handwerk noch einmal von klein auf.

In Sotschi ist es nun wieder so weit, auf der Bahn, wo sie 2014 den Olympia-Hattrick holen wollen, besuchen die Lingers in dieser Woche wieder den Rodel-Kindergarten – und das aus voller Überzeugung. "Auf einer Bahn, die man noch kaum kennt, macht es Sinn, erst einmal vom Kinderstart zu rodeln", erklärt Steuermann Andreas Linger. Der Internationale Rodelverband duldet da auch keine Ausnahme. Nachdem bei den vergangenen Olympischen Spielen in Vancouver (2010) ein georgischer Rodler tödlich verunglückt war, müssen nun die Athleten bei Trainingskursen auf neuen Bahnen ihre ersten Testfahrten ausnahmslos vom Kinderstart absolvieren.