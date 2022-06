Olympia-Legende Gottwald: "So schaufelt man sich das eigene Grab"

Fehlt der Nordischen Kombination die Lobby?

Die hat die Nordische Kombination mit Sicherheit nicht. Vielleicht hat es auch an den Strategien gefehlt. Dabei sollten man aber eines nicht vergessen.

Nämlich?

Mit die spannendsten Entscheidungen bei den letzten Spielen in Peking waren die Bewerbe in der Nordischen Kombination. Das heißt: Man tut sich nichts Gutes, wenn man jetzt sagt: Einmal noch die Kombination bei Olympia und dann schauen wir weiter. Es ist auch sinnbildlich für die Haltung und den Zeitgeist: Man will auf Trends setzen, man will Quote, und das möglichst schnell. Aber das ist nun einmal nicht die Nordische Kombination. Das ist ein Sport, wo man nur langfristig mit Geduld und Ausdauer etwas erreicht.