Austria House: Treffpunkt für Athleten, Wirtschaft und Politik

Es ist ein gut 30-minütiger Fußmarsch bergauf, bis man aus dem Ortskern von Cortina d’Ampezzo beim Jaegerhaus Agriturismo der Familie Ghedina ankommt. Gemeinsam mit der Österreich Werbung hat das Österreichische Olympische Comité dort ein kleines Refugium geschaffen, in dem während der Winterspiele gefeiert, genetworkt und gegessen werden soll – am besten Schnitzel und Kaiserschmarren.

Der Außenbereich ist frei zugänglich für österreichische und internationale Gäste. Im Inneren sollen nicht nur viele rot-weiß-rote Medaillen gefeiert, sondern auch hochkarätige Gäste empfangen werden. Kanzler Stocker, Vizekanzler Babler, Innenminister Karner und andere Regierungsmitglieder haben bereits ihr Kommen zugesagt und werden teils mit Amtskollegen aus anderen Ländern zusammentreffen. Olympiasieger – von Franz Klammer über Matthias Mayer, Michaela Dorfmeister bis hin zu Felix Gottwald – werden hier einkehren. Und Gerüchten zufolge soll auch Jürgen Klopp vorbeischauen.

„Das Haus ist nicht nur ein Ort für Athletinnen und Athleten, sondern auch eine Plattform für Politik, Wirtschaft und Tourismus“, sagt ÖOC-Generalsekretär Florian Gosch. Mit dem Auftritt hier oben in Cadin di Sotto wolle man auch die internationale Markenpräsenz Österreichs als Reiseland stärken, hofft auch Österreich-Werbung-Chefin Astrid Steharnig-Staudinger.