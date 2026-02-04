Die 25. Olympischen Winterspiele finden 2026 in Italien, genauer gesagt in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt. Insgesamt kämpfen von 6. bis 21. Februar rund 2.900 Sportlerinnen und Sportler aus 90 Ländern um die Medaillen.

Aus Österreich sind insgesamt 52 Athletinnen und 63 Athleten mit dabei.