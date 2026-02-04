Programm und Kalender der Olympischen Winterspiele 2026
Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina laufen bis 21. Februar 2026. Der Zeitplan und die Einsätze der Österreicher im Überblick.
Die 25. Olympischen Winterspiele finden 2026 in Italien, genauer gesagt in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt. Insgesamt kämpfen von 6. bis 21. Februar rund 2.900 Sportlerinnen und Sportler aus 90 Ländern um die Medaillen.
Aus Österreich sind insgesamt 52 Athletinnen und 63 Athleten mit dabei.
