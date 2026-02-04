Wintersport

Programm und Kalender der Olympischen Winterspiele 2026

Programm und Kalender der Olympischen Winterspiele 2026
Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina laufen bis 21. Februar 2026. Der Zeitplan und die Einsätze der Österreicher im Überblick.
04.02.26, 13:44

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die 25. Olympischen Winterspiele finden 2026 in Italien, genauer gesagt in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt. Insgesamt kämpfen von 6. bis 21. Februar rund 2.900 Sportlerinnen und Sportler aus 90 Ländern um die Medaillen. 

Aus Österreich sind insgesamt 52 Athletinnen und 63 Athleten mit dabei. 

Der Zeitplan der Olympischen Winterspiele 2026

Die neuesten Artikel zu den Olympischen Winterspielen

Olympia: Warum der erste Dopingfall auch den ÖSV betrifft Olympia-Abfahrtstraining: Kriechmayr mit starker Vorstellung Snowboarderin Riegler (52) über Vonn (41): "Eine feministische Botschaft" Omega: Neue Dimension der Zeitmessung auf der größten Bühne Kreuzbandriss: Lindsey Vonn startet dennoch bei Olympia

Mehr zum Thema

Olympische Winterspiele
kurier.at  | 

Kommentare