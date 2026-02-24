Wintersport

Mandlbauer nach Bob-Unfall aus Krankenhaus entlassen

Jakob Mandlbauer ist nach seinem Olympia-Crash auf dem Weg der Besserung.
24.02.2026, 20:24

Bob-Pilot Jakob Mandlbauer hat das Unfallkrankenhaus Salzburg wieder verlassen können. Der 27-Jährige war nach seinem Sturz im olympischen Viererbob-Bewerb zunächst ins Krankenhaus in Cortina und dann per Flugambulanz von Treviso nach Salzburg überstellt worden, wo er von Wirbelsäulenspezialisten weiter medizinisch betreut wurde.

„Die Schmerzen sind noch da, aber es wird täglich besser. Ich bin froh, dass ich jetzt zu Hause bin.“ Bereits in der kommenden Woche will er mit Physiotherapie starten. „Wir sind optimistisch, dass wir mit Physiotherapie wieder alles gut hinbekommen. Dass das nicht von heute auf morgen geht, ist mir aber bewusst“, erklärte der Steirer. 

kurier.at, Agenturen 

