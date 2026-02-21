Schock im Eiskanal: Österreichischer Bobpilot nach Sturz bewusstlos
Im Viererbob-Rennen kippte der österreichische Schlitten um. Pilot Jakob Mandlbauer musste lange medizinisch behandelt werden.
Der zweite Lauf des Viererbob-Rennens in Cortina wurde von einem schweren Unfall überschattet. Bob Österreich II mit Pilot Jakob Mandlbauer kippte im unteren Streckenteil um und schlitterte unkontrolliert durch den Eiskanal.
Während sich seine drei Teamkollegen Daiyehan Nichols-Bardi, Sebastian Mitterer und Daniel Bertschler nach dem Sturz selbst aus dem Schlitten befreien konnten, blieb Pilot Jakob Mandlbauer liegen.
Der Österreicher verlor offenbar das Bewusstsein und musste lange medizinisch behandelt werden. Inzwischen gibt es leichte Entwarnung: Mandlbauer ist wieder bei Bewusstsein, wird aber im Krankenhaus untersucht.
