Schock im Eiskanal: Österreichischer Bobpilot nach Sturz bewusstlos

Der zweite Lauf des Viererbob-Rennens in Cortina wurde von einem schweren Unfall überschattet. Bob Österreich II mit Pilot Jakob Mandlbauer kippte im unteren Streckenteil um und schlitterte unkontrolliert durch den Eiskanal.

Während sich seine drei Teamkollegen Daiyehan Nichols-Bardi, Sebastian Mitterer und Daniel Bertschler nach dem Sturz selbst aus dem Schlitten befreien konnten, blieb Pilot Jakob Mandlbauer liegen.